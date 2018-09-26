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جمال سلامة: توجد فرص كثيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأجنبية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، إن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين مصر وبعض الدول الأجنبية، وقد بدأت الشراكة الاقتصادية، من خلال الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس السيسي.

وأكد سلامة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسي في برنامجه"على مسئوليتي" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنه من الصعب علي الدولة النجاح في السياسة دون وجود نمو متوازن في الاقتصاد.

وأشار أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية، إلي أن هناك العديد من الصعوبات التي مر بها الاقتصاد المصري، بسبب تعطيل معظم المشروعات وأدوات الاستقواء الاقتصادي، من بينها ضعف السياحة الخارجية وتقليص الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضح أن مصر تداركت نقاط الضعف التي تعيقها عن التقدم الاقتصادي، ما يدفعها لإقامة المشروعات التنموية الجديدة.

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