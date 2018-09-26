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ثروت سلامة يكتب : مِصْرُ غَالِيَةٌ عَلَيْنَا‎

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
أَجْمَلُ حَاجَةٍ فِينَّا
كُلُّنَّا مَعَ بِعَضَّيْنَا
نَعْشَقُ جَيْشَ بَلَدِنَا
وَالشُّرْطَةُ اللَّيُّ تُحَمِّينَا
مِصْرُ يَا غَالِيَةٌ عَلَيْنَا
عَلَى أَرْضِكَ أَتَرَبَّيْنَا
وَاِرْثِينَكِ عَنْ أَجْدَادِنَا
نَفْدِيكِي بِكُلٍّ مَا لَيِّنًا
مَنْ صِغَرِنَا أَتَعَاهَدْنَا
نُشَيِّلُكِ جَوُّهِ عَيْنَيْنَا
حُبُّكَ يَا مُصِرُّ مَالَيْنَا
ومصبرنا عَلَى اللَّيِّ بَيِّنًا
وَلَوْ فِي مَرَّةٍ بَعْدَنَّا
شَوْقِنَا لَيُّكِي يَبْكِينَا
أَنْتِ المَرْسَى وَأَلَمَيْنَا
وَفَخَرْنَا بِيْكِي مقوينا
وَمُشْرِفِنَا وَ يُسْعِدُنَا
وَمُسْتَحِيلٌ غَيْرَكَ يَكْفِينَا
نَدَّعِي وياما دُعِينَا
يَارَبِّ اِحْفَظْهَا لِينًا
لِوِلَادِنَا وَوِلَادِ وِلَادِنَا
نُرَاعِيهَا وَبِينَا تُرَاعِينَا
.....

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