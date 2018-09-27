بعد اقتراح الزراعة استخراج بطاقة للحيوان.. الفلاحين: لا بد من وجود سجل كامل في مصر.. أغلب الثروة الحيوانية في مصر بأيدي صغار المربين.. ويجب تقديم الدعم الكامل للفلاح للتسجيل وتوفير الأمصال

نقيب الفلاحين: لا بد من وجود سجل كامل للحيوانات في مصر

برغش: أغلب الثروة الحيوانية في مصر بيد صغار المربين.. وهذا سبب المشكلة

على وزارة الزراعة تقديم الدعم للفلاح لتسجيل الحيوانات وتوفير الأمصال

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن وزارة الزراعة تلجأ حاليا إلى توفير بطاقة للحيوانات وتسجيلها، نظرا لأنها تواجه صعوبات عديدة في معرفة عدد المواشي والحيوانات على مستوى محافظات الجمهورية لعدم امتلاكها قاعدة بيانات حقيقية.لذلك استطلع "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ورأيهم فيه.في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتعمل خلال الفترة الحالية على استخراج بطاقات للحيوانات لحصر عددها وتسجيلها على مستوى محافظات الجمهورية.وقال "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لا بد من وجود سجل كامل لكل الحيوانات في مصر وعدد الحيوانات الحاصلة على التطعيمات، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تسهل على المهتمين بالشأن الحيواني معرفة مناطق انتشار الأمراض والوقاية منها وعدد الحيوانات المطعمة.وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه يتمنى أن يكون هناك بطاقة لكل الحيوانات الموجودة في مصر في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الخيول هى الوحيدة الحاصلة على بطاقات، ولكن بمجرد تطبيقه أيضا على الحيوانات سوف يحدث طفرة في المجال الحيواني بمصر.وأكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أن مشكلة الثروة الحيوانية في مصر، تكمن في أن نسبة من 85 إلى 90% من صغار المربين يمتلكون 3 مواشٍ بحد أقصى والباقي يسيطر عليه كبار المربين.وقال "برغش"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك عددا من المشكلات تواجه صغار المربين، منها التعرف على الهوية وسلالات الأبقار والجواميس والجمال، مشيرا إلى أنه يجب معرفة البلد الذي نشأت فيه، والأمراض التي يمكن أن تصيب المواشي وطريقة العلاج، وكل ما يخص تلك السلالات.وأضاف الفلاح الفصيح أنه على وزارة الزراعة أن تقدم الدعم الكامل للفلاح المصري، متسائلا: "هل سوف يتحمل الفلاح تكاليف إصدار تلك البطاقة؟ وهل سوف يتم توفير الأمصال بما يتناسب مع ظروف الفلاح؟".