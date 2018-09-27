مشيخة الأزهر تأمر بتحقيق عاجل مع معلم اعتدى على تلميذ بالشرقية ..صور

كشف مصدر بمشيخة الأزهر الشريف، عن توجيه الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر، بالتحقيق العاجل في واقعة تعدي أحد المعلمين على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بالشرقية حتى تورم جسده.





وأكد المصدر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا المعلم بعد انتهاء التحقيق الحاسم معه.





كان "صدى البلد"، قد نشر شكوى أحد المعلمين بمنطقة الشرقية الأزهرية من تجاوز معلم بشأن تلميذ في الصف الخامس الابتدائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى تورم جسده.





وقال المعلم في شكواه التي نشرها على "فيس بوك"، مرفقًا الصور بها "استغاثة لشيخ الأزهر الشريف هل هذا التصرف يليق من مدرس بالأزهر هو دا التطوير اللي منتظرينه في التعليم الأزهري فضيلتك مين يرضي يحصل كدا بابنه فهذا التصرف يؤدي لعزوف الطلاب للتحويل من الأزهر هذا التصرف ودون سبب لطالب بالصف لطالب بالصف الخامس الابتدائي بمعهد المجفف الابتدائي التابع لقسم ديرب نجم محافظة الشرقية اغيثونا فهذا التصرف ليس المرة الأولى من هذا المدرس ولا حياة لمن تنادي".