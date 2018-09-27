محافظ قنا ومدير مؤسسة بن راشد يضعان حجر أساس إعادة إعمار الزبيدي.. تشكيل لجنة لتحديد المنازل ذات الأولوية لإعمارها.. والهجان يؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات.. صور

إعادة إعمار 40 منزلا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي

تشكيل لجنة لتحديد المنازل ذات الأولوية لإعادة إعمارها

تسليم 25 تروسيكلا و30 رأس ماشية و30 رأس أغنام للأسر الأكثر احتياجًا

وضع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وصالح زاهر، مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حجر الأساس لإعادة إعمار منطقة الزبيدي بمدينة قنا، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وفاطمة المهيري، مسئول وفد مؤسسة سقيا الإمارات، والدكتور صلاح الجعفراوى، مستشار مؤسسة محمد بن راشد، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.وأوضح الهجان أن مؤسسة محمد بن راشد الخيرية سوف تقوم بإعادة إعمار 40 منزلا بمنطقة الزبيدي بمدينة قنا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لعمل مسح شامل لمنازل المنطقة وعمل بحث اجتماعى للأهالى لتحديد المنازل ذات الأولوية لإعادة إعمارها.وعقب وضع حجر الأساس، توجه محافظ قنا ومدير المؤسسة وممثل مؤسسة سقيا الإمارات والوفد المرافق لهم، إلى مركز الحكيم الشامل، حيث سلموا 25 تروسيكلا و30 رأس ماشية و 30 رأس أغنام للأسر الأكثر احتياجًا.وقال الهجان إنه تم اختيار الأسر بناءً على بحث اجتماعى قامت به مديرية التضامن الاجتماعى بقنا وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.وأضاف أن المؤسسة قامت بزيارة قرية الجمالية بمدينة قوص لتوزيع عدد من المشروعات التشغيلية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المؤسسة سوف تستكمل أنشطتها الخيرية غدًا بزيارة قرية الدويح بناحية البحرى قامولا بمدينة نقادة لعمل معايشة كاملة للتعرف على متطلبات واحتياجات أهالي القرية وتوفيرها فيما بعد.من جانبه، قال صالح زاهر إن مؤسسة محمد بن راشد الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات، تعمل جاهدة على تقديم أرقى الخدمات فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصرن وذلك من خلال إعادة إعمار المنازل وتوصيل المياه وتقديم عدد من المشروعات التشغيلية والتنموية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر.وأضاف زاهر أن الأنشطة الخيرية التي تتبناها المؤسسة تعد مثالًا يحتذى به في نموذج الشراكة الناجحة بين المؤسسات الخيرية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، والتي تحرص على إقامة وتنفيذ المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المباشر على المجتمع المحلي، لاسيما في القرى والمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.وأكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات، مقدمًا الشكر لمسئولى مؤسسة محمد بن راشد الخيرية على جهودهم فى مجال العمل الاجتماعى وتنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف محافظات الجمهورية.