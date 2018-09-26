ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد أبوالغيط: الأزمة السورية أوشكت على الخروج من النفق

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا وإيران تدخلتا مباشرة فى أحداث ليبيا وسوريا، موضحا أن اجتماعات وزراء العرب يتم لتشكيل مجموعة عمل عربية أو إجراء حوار مع د مستورة والأمم المتحدة لحل النزعات بالدول.

وأضاف أبو الغيط خلال حواره على قناة سكاى نيوز، أن الوزراء العرب اجتمعوا بممثل السكرتير العام للأمم المتحدة فى الأيام الماضية موضحا أن ذلك يتم لأول مرة.

وأشار إلى أن سوريا مازل بها احتمالات لوجود صدامات وهناك قوات تركية فى شمال سوريا ولكن الازمة السورية الآن تقترب من الخروج من هذا النفق.

وعلق على الأخبار التى تقولها تركيا بأن هناك أقاليم سورية كانت جزء من الأراضي التركية ولنا الحق فى استرجعها وقال «لا والف لا وسيكون صوت الجامعة عالى للحفاظ على أرض سوريا » .

ترشيحاتنا

هالة منصور: التعامل مع طفل الفيديو كان خاطئاً ونشره لا يستوجب عقاباً

التموين تزف بشرى للمواطنين حول منظومة الخبز.. صور

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور

راكب يحاول فتح باب الطائرة في الجو

سقوط هارب من حكم بالإعدام فى القاهرة

أحمد موسي : إضاءة الأهرامات وأبو الهول أثناء إلقاء كلمة السيسي بنيويورك غدا

تفاصيل القمة المصرية - الإيطالية بين السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي.. صور

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو

حكاية عبير.. تحملت شلل زوجها وإدمانه للاستروكس فكانت نهايتها الانتحار.. وآخر كلماتها: الحقوني هيموتني.. وطفلتها تلقي بنفسها من الطابق الخامس.. صور

الطفل الباكي: أصدقائي فى المدرسة بيتريقوا عليا بسبب الفيديو

خبير عالمي: 6 كوارث تهدد مصر بسبب تغيرات المناخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

فيديو

تطوير العشوائيات: جار تطوير 244 منطقة عشوائية من أصل 351
إشبيلية يضرب ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى ليلة سقوط الكبار.. فيديو
تقنية الـ VAR تلغى هدف مودريتش للريال بمرمى إشبيلية
خبير طاقة يوضح جهود مصر لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.. فيديو
ملخص وأهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟