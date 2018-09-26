أحمد أبوالغيط: الأزمة السورية أوشكت على الخروج من النفق

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا وإيران تدخلتا مباشرة فى أحداث ليبيا وسوريا، موضحا أن اجتماعات وزراء العرب يتم لتشكيل مجموعة عمل عربية أو إجراء حوار مع د مستورة والأمم المتحدة لحل النزعات بالدول.



وأضاف أبو الغيط خلال حواره على قناة سكاى نيوز، أن الوزراء العرب اجتمعوا بممثل السكرتير العام للأمم المتحدة فى الأيام الماضية موضحا أن ذلك يتم لأول مرة.



وأشار إلى أن سوريا مازل بها احتمالات لوجود صدامات وهناك قوات تركية فى شمال سوريا ولكن الازمة السورية الآن تقترب من الخروج من هذا النفق.



وعلق على الأخبار التى تقولها تركيا بأن هناك أقاليم سورية كانت جزء من الأراضي التركية ولنا الحق فى استرجعها وقال «لا والف لا وسيكون صوت الجامعة عالى للحفاظ على أرض سوريا » .

