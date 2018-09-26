هاني يونس: رئيس الوزراء تفقد أكثر من 15 موقعاً اليوم بمحافظة سوهاج

قال هانى يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولى تفقد اليوم خلال جولته أكثر من 15 موقعا بمحافظة سوهاج ما بين مواقع لمشروعات تعليمية ينشأ بها عدد من المدارس ومواقع أخرى لمشروعات تقدم خدمات صحية للمواطنين.





وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن رئيس الوزراء تفقد سير الأعمال بمدينة سوهاج الجديدة لافتا إلى أنه تم تنفيذ 7 آلاف وحدة أسكان اجتماعى وسوق تجارى كبير مشابه لسوق العبور.



