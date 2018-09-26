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هاني يونس: رئيس الوزراء تفقد أكثر من 15 موقعاً اليوم بمحافظة سوهاج

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
أسامة علي
قال هانى يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولى تفقد اليوم خلال جولته أكثر من 15 موقعا بمحافظة سوهاج ما بين مواقع لمشروعات تعليمية ينشأ بها عدد من المدارس ومواقع أخرى لمشروعات تقدم خدمات صحية للمواطنين.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن رئيس الوزراء تفقد سير الأعمال بمدينة سوهاج الجديدة لافتا إلى أنه تم تنفيذ 7 آلاف وحدة أسكان اجتماعى وسوق تجارى كبير مشابه لسوق العبور.

وتابع: "تعتبر المدينة الجديدة متنفسا لسكان محافظة سوهاج الام، منوها أن رئيس الوزراء وجه بزيادة عدد المواصلات الرابطة بين المحافظة والمدينة الجديدة التي تتضمن فرعا لمحافظة سوهاج وتم التنسيق لتوفير مواصلات للطلاب لتيسير تنقلهم بين المحافظة والمدينة الناشئة حديثا. 

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