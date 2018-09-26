رقم صادم لعدد وفيات الإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة

أفادت تقديرات الحكومة الأمريكية أن حوالي 80 ألف أمريكي لقوا حتفهم بسبب الإصابة بمرض "الإنفلونزا" ومضاعفاتها حلال الشتاء الماضي، وهو أعلى عدد للوفيات بهذا المرض خلال 40 عاما على الأقل.



وبحسب ما ذكرته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال مدير مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض، الدكتور روبرت ريدفيلد، إن الخبراء يعرفون إنه كان موسما سيئا للغاية، لكن الرقم كان صادما.



وأضاف الدكتور وليم شافنز، خبير اللقاحات بجامعة فاندربيلت، ان الرقم ضخم للغاية، وهو ضعف ما اعتبره مسئولو الصحة سابقا عاما سيئا.



وأشارت القناة إلى أن عدد الوفيات بسبب مرض الإنفلونزا خلال السنوات الأخيرة كان حوالي 12 ألفا سنويا، فيما كان أسوأ رقم على الإطلاق هو 56 ألف شخص.



وتابعت أن الولايات المتحدة مرت في الخريف والشتاء الماضيين، بأحد أكثر مواسم الأنفلونزا حدة في الذاكرة الحديثة، حيث انتشر نوع من الإنفلونزا الحادة التي تتطلب الذهاب إلى المستشفى، وانتشرت بشكل خاص بين الأطفال وكبار السن، وخلف عددا ضخما من الوفيات.