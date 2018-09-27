ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أول تعليق لـ دعاء صلاح قبل انطلاق برنامج مع دودي على النهار

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:12 ص
أول تعليق لـ دعاء
أول تعليق لـ دعاء صلاح قبل إنطلاق برنامج "مع دودي"
محمد صبحي
حرصت الإعلامية دعاء صلاح على إعادة توجيه الشكر لـ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وذلك قبيل انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "مع دودي" الذي من المقرر عرضه مساء اليوم، الخميس، على فضائية "النهار" عقب توقفه 4 أشهر.

ونشرت دعاء صورة تجمعها بأشرف عبد العزيز على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت عليها قائلةً: "أستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بجد أنت رزق ليا بعد ربنا مابخافش طول ما حضرتك معايا وكل ما بشوفك بحس ان احنا في بلد كبيرة وبخير فيها أساتذة كبار زي حضرتك شكرًا جدًا".

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام النفراوى وعضوية المستشارين طارق الشافعى ومحمد حسن خليفة، قد قضت ببراءة الإعلامية دعاء صلاح مقدمة برنامج "مع دودى" على فضائية النهار من جميع التهم المنسوبة إليها فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"سنجل مازر" وطالب محاميها أشرف عبد العزيز خلال جلسة الاستئناف إلغاء حكم حبسها 3 سنوات الذى صدر على خلفية تقديمها لحلقة ببرنامجها عن الـ"مازر سنجل"، والذى ظهرت خلالها بملابس تظهرها كحامل وقبول الاستئناف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى.

كما طالب بالبراءة ورفض الدعوى من حيث الموضوع لكيدية الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان جريمة التحريض على الفسق طبقا لما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961، بالإضافة إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 مكرر من قانون العقوبات وأيضا لقيام العديد من البرامج بمناقشة موضوع "السنجل مازر" وكذلك عدم جواز قيام المدعى بالحق المدنى باصطناع دليل لنفسه بنفسه. وتخلل المرافعة تأكيد أشرف عبد العزيز أن الإعلامى يطرح الفكرة للمناقشة ولا يفرضها على المشاهد.
أول تعليق لـ دعاء صلاح قبل انطلاق برنامج مع دودي على النهار
أول تعليق لـ دعاء صلاح قبل انطلاق برنامج مع دودي على النهار

ترشيحاتنا

خلال زيارته لقوات التدخل السريع .. وزير الدفاع يُحذر من حروب الجيل الرابع ويؤكد: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع

اتحاد الكرة: الدور الثاني من الدوري قد يقام بـ10 آلاف متفرج

جدل حول بقاء زين الدين زيدان فى لندن عقب حفل الأفضل

يوسف الشريف يقترب من 9 ملايين جنيه في بني آدم

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

وزيرة الهجرة: المصريون الأرمن سيتبرعون بمليون جنيه للمستشفى الأميرى بالإسكندرية

كارثة جوية.. عطل بتكييف طائرة والركاب يطلبون فتح الباب ..فيديو

مصر تسحب بساط السياحة من تحت أقدام كرواتيا

محارب: الأهلي لا يتأثر بإصابة لاعب.. وعبورنا للنجمة مهم قبل لقاء وفاق سطيف

علاء ميهوب يكشف مصير مؤمن زكريا من التجديد للأهلي.. فيديو

إشبيلية يضرب ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى ليلة سقوط الكبار.. فيديو

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات
مصطفى الفقي: القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية
إبراهيم رضا: المتطرف شخص أحادي الفكر لا يؤمن إلا بذاته ..فيديو
وزيرة الهجرة: نثمن دور الأرمن الذين عاشوا على أرض مصر ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: رؤساء العالم حرصوا على لقاء الرئيس السيسي.. الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟