أول تعليق لـ دعاء صلاح قبل انطلاق برنامج مع دودي على النهار

حرصت الإعلامية دعاء صلاح على إعادة توجيه الشكر لـ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وذلك قبيل انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "مع دودي" الذي من المقرر عرضه مساء اليوم، الخميس، على فضائية "النهار" عقب توقفه 4 أشهر.





ونشرت دعاء صورة تجمعها بأشرف عبد العزيز على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت عليها قائلةً: "أستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بجد أنت رزق ليا بعد ربنا مابخافش طول ما حضرتك معايا وكل ما بشوفك بحس ان احنا في بلد كبيرة وبخير فيها أساتذة كبار زي حضرتك شكرًا جدًا".





وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام النفراوى وعضوية المستشارين طارق الشافعى ومحمد حسن خليفة، قد قضت ببراءة الإعلامية دعاء صلاح مقدمة برنامج "مع دودى" على فضائية النهار من جميع التهم المنسوبة إليها فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"سنجل مازر" وطالب محاميها أشرف عبد العزيز خلال جلسة الاستئناف إلغاء حكم حبسها 3 سنوات الذى صدر على خلفية تقديمها لحلقة ببرنامجها عن الـ"مازر سنجل"، والذى ظهرت خلالها بملابس تظهرها كحامل وقبول الاستئناف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى.



