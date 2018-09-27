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مرأة

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تألقت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، بإطلالة كلاسيكية راقية، خلال ظهورها في إحدى المناسبات الرسمية.

وأطلَّت إيفانكا، ببدلة باللون الرمادي من علامة Altuzarra، حيث تميز التصميم بالكامل بنقشة الكاروه البارزة.

وتكونت البدلة من جاكيت بلغ سعره 2,195 دولار أمريكي، ونسقت معها تنورة متوسطة الطول بلغ ثمنها 725 دولارا أمريكيا.

وأكملت إطلالتها بقميص أسود كلاسيك، وارتدت حذاء الستيلو باللون الأسود.

اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ابنة الرئيس الأميركي على تسريحة شعر ومكياج متناسقين مع إطلالتها.
سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور
سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور
سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور
سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

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