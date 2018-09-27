4 مشكلات أمام رئيس الوزراء في سوهاج.. نواب: لا يوجد رعاية مركزة بالمحافظة والمدارس تعاني عجزا في المعلمين.. مشروعات الطرق والصرف الصحي توقفت وطالبنا بتوفير فرص عمل للشباب

نائب: ناقشنا عجز المعلمين خلال لقاء رئيس الوزراء بسوهاج

برلماني: ناقشنا مع مدبولي مشكلة توصيل الكهرباء لـ"مدينتي والرحاب والشروق" بسوهاج برلمانية: 4 مشكلات تم طرحها أمام رئيس الوزراء في زيارته لسوهاج





تعد الزيارات الميدانية والجولات المكوكية التي يجريها المهندس مصطفى مدبولي، ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالصعيد الذي ظل لسنوات طويلة يعاني التهميش والإهمال.





وأكد عدد من نواب محافظة سوهاج، أنه تم استعراض العديد من المشكلات التي تعاني منها محافظة سوهاج، وكان أبرزها ما يتعلق بالمستشفيات وإنشاء الطرق وعجز المعلمين بالمدارس والبطالة.





في البداية، أكد محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بسوهاج، أنه ناقش خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى سوهاج، المشكلات التي تعاني منها المحافظة.





وأشار "أبو الخير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن محافظة سوهاج تعاني من عجز كبير في المعلمين، خاصة المراكز التي تقع جنوب المحافظة، موضحًا أنه طالب رئيس الوزراء بإجراء مسابقات داخلية بالمحافظة، أو فتح باب التعاقد لسد العجز بالمدارس.





وأوضح نائب سوهاج، أن المحافظة تعاني من عدم وجود حضانات للأطفال المبتسرين، أو وحدة للعناية المركزة على مستوى مستشفياتها.





وقال إنهم ناقشوا كذلك مشكلة إنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث توجد مشروعات مر على البدء فيها 10 سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.





وتابع: "كما تم تطرق الحديث إلى مشروعات توفير مشروعات استثمارية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بدراسة كافة المشكلات التي تم طرحها.





وعلى مستوى الدائرة، أكد أبو الخير، أنه طالب بإنشاء نفق للسيارات بمركز البلينا، إضافة إلى إدراج مستشفى البلينا ضمن خطة التطوير لوزارة الصحة، وكذلك بضرورة توصيل خطوط المياه إلى قرى البلينا.





وأكد النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ناقش المشكلات التي تواجه النواب في دوائرهم، وكان أبرزها مشكلات المتعلقة بالصرف الصحي وعجز المعلمين بالمدارس.





وأضاف "مقلد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تمت مناقشة مشكلة توصيل الكهرباء لمدينتي الرحاب والشروق بسوهاج، اللاتي تم استقطاعها من مصنع الغزل والنسيج، بعد إغلاقه عامي 2001 و2003، وتم بيعها بالمزاد العلني، وتقسيمها كقطع أراضٍ لإنشاء وحدات سكنية، ولم تلزم المحافظة من يتحمل تكاليف توصيل الكهرباء، موضحًا أنه تم إنشاء الموافقة على إنشاء وحدات سكنية عام 2008، ولم يتم توصيل الكهرباء للمدينتين حتى الآن.





وأشار نائب سوهاج إلى أنه تمت مناقشة أسباب توقف مشروعات الطرق، خاصة طريق سوهاج - البحر الأحمر، وطريق سوهاج - الوادي الجديد، مضيفا إنه طالب رئيس الوزراء بتمويل البنوك لشركة سوهاج للاستثمار.





ولفت إلى أنه طالب بتوسعة طريق ميدان العروبة بجوار محطة سكة حديد سوهاج وسرعة الانتهاء من إصلاحات الكورنيش.





فيما أكدت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن رئيس الوزراء استعرض خلال زيارته لمحافظة سوهاج، والتي تركزت في 4 نقاط رئيسية ومنها، مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب، تردي أوضاع المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات بالمستشفيات، عجز المعلمين بالمدارس، إضافة إلى مشكلات الطرق، منها الطريق الشرقي أسيوط - سوهاج، دار السلام - سوهاج.





وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها ناقشت رئيس الوزراء في 6 نقاط، ومنها إشراف المجتمع والنواب على المشروعات ووضع أطر زمنية محددة وتقييمها، وتقييم وضعي يرصد مشروعات مفتوحة والتي تستكمل فيما بعد، مع وضع قادة بيانات دقيقة لبحث المشروعات المتوقفة، وكذلك وضعها آليات الصيانة بشكل عام للحفاظ على ما هو قائم من مؤسسات.





تابعت: "كما تم التنويه على أن التغييرات الواسعة التي تجري في المحافظة قد تحدث خللا إداريا، فلابد من وضع آلية لضمان وجود ذاكرة مؤسسية لعد حدوث خلل إداري عند إجراء أي تغييرات"، مضيفا إنها أكدت على أن البطالة أزمة تواجه شباب الصعيد، فلابد من وجود بديل للتعيينات الحكومية ، بإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، وكذا اعتماد اللامركزية في العملية التعليمية.





وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجرى زيارة تفقدية إلى محافظة سوهاج، وعقد لقاء بالقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بحضور وزيرى النقل والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج.