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محافظات

صفحات من تاريخ الأندلس بمكتبة الإسكندرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، المقبل محاضرة بعنوان “صفحات من تاريخ الأندلس وحضارتها”، يلقيها الدكتور حمدي عبد المنعم حسين، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية سابقًا بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

ويعد تاريخ الأندلس من أهم وأزهى الفترات في التاريخ الإسلامي، حيث حكم المسلمون الأندلس أكثر من ثمانية قرون، ازدهرت فيها بلاد الأندلس ازدهارا كبيرًا، وتقدم أهلها في شتى نواحي الحياة تقدمًا أذهل العالم كله. ومازالت عمارة وتصميم مدن الأندلس تشهد على وجود الحضارة الإسلامية بها.

وفي ضوء ذلك تسعى هذه المحاضرة إلى إلقاء الضوء على التاريخ وتطوره في الأندلس، كما تتناول الإبداع الأندلسي في كل ما خلفته هذه الحضارة من إرث انعكس على عمارتها. بالإضافة إلى التعريف بأهم وأحدث المراجع والكتب المتاحة عن هذا الموضوع في مكتبة الإسكندرية.

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