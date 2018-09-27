صفحات من تاريخ الأندلس بمكتبة الإسكندرية

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، المقبل محاضرة بعنوان “صفحات من تاريخ الأندلس وحضارتها”، يلقيها الدكتور حمدي عبد المنعم حسين، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية سابقًا بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.





ويعد تاريخ الأندلس من أهم وأزهى الفترات في التاريخ الإسلامي، حيث حكم المسلمون الأندلس أكثر من ثمانية قرون، ازدهرت فيها بلاد الأندلس ازدهارا كبيرًا، وتقدم أهلها في شتى نواحي الحياة تقدمًا أذهل العالم كله. ومازالت عمارة وتصميم مدن الأندلس تشهد على وجود الحضارة الإسلامية بها.



