برلمانية: زيارة مدبولي للصعيد ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس

أكدت منال ماهر، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمحافظات الصعيد، ترجمة حقيقية لأجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو الصعيد.



وأضافت ماهر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس الوزراء دون تحضير مسبق، لمطالعة المشكلات على أرض الواقع، مضيفة أن هذه الزيارات تغير مفهوم "كله تمام"، وتضع آليات جديدة للتقييم معاييرها في الميدان.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن رئيس الوزراء اكتشف الكثير من السلبيات والإهمال خلال زيارته لعدد من المنشآت والمستشفيات.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أجرى زيارة تفقدية، امس، إلى محافظة سوهاج، حيث عقد لقاء بالقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عنها، بحضور المحافظ، ووزيري النقل والتنمية المحلية.