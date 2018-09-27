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اقتصاد

خبير اقتصادي: تأثير وقتي لرفع الفائدة على الدولار في الأسواق الناشئة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
محمد صبيح
توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، زيادة الطلب على الدولار عالميًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، قائلًا "إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار سوف يؤثر على قيمة الدولار عالميًا ويسحب العديد من الأموال من الأسواق الناشئة".

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ"صدى البلد"، أنه قد يكون للقرار أثر سلبي على أسواق المال العربية ولكنها وقتية وسرعان ما تزول، لافتًا إلى استخدام الدولار فى 90% من العقود التجارية على مستوى العالم، إضافةً إلى دخوله فى تعاملات البورصات العالمية بكثافة لا تقل عن 87%.

واصل مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي تعزيز قوة العملة الخضراء من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال نفس العام لتصل إلى 2.25% مقابل 2% بعد آخر زيادة أقرها في يونيو الماضي.

وقررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، الأربعاء، رفع معدل الفائدة القياسي للبنك للمرة الثالثة في هذا العام بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 2% إلى 2.25%.

وتعتبر زيادة أسعار الفائدة هذه الثالثة خلال العام الجاري، حيث كانت الزيادة الأولى في مارس من العام نفسه.

وما زال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر المقبل وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، وبهذا بسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة إلى 3.4 بالمئة، وهو ما يزيد بنحو نصف نقطة مئوية فوق توقعات المجلس لسعر الفائدة "المحايد" الذي تكون الفائدة عنده لا تحفز الاقتصاد ولا تقيده.

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