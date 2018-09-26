تطوير العشوائيات: جار تطوير 244 منطقة عشوائية من أصل 351

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، أن الهجرة الداخلية هى العامل الاساسى لظهور العشوائيات وذلك بسبب ندرة فرص العمل فى العديد من المحافظات.



أضاف "صديق" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عدد المناطق العشوائية فى الجمهورية وصل فى مصر عام 2016 لـ 351 منطقة، موكدا أنه هذا العام جار العمل لتطوير 244 منطقة.



وأوضح "صديق" أن محافظة القاهرة أكبر المحافظات التى تعانى من المناطق العشوائية حيث بلغ عددها لـ 60 منطقة تحتوى 64 ألف وحدة غير نظامية.