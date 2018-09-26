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أخبار العالم

النواب الأمريكي يتفادى إغلاق الحكومة بتمرير قانون الإنفاق

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:58 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أحمد محرم
ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن مجلس النواب الأمريكي نجح في تمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي، ليتجنب إغلاق الحكومة.

وأوضحت الشبكة أن أغلبية مكونة من 361 من أعضاء مجلس النواب صوتوا لصالح مشروع القانون، مقابل 61 نائبًا صوتوا ضده.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي كان قد هدد أيضًا بالاعتراض على مشروع القانون، لكنه قال "سنحافظ على الحكومة مفتوحة"، وبالرغم من ذلك لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تصديق ترامب عليه ليدخل حيز النفاذ.

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