الهادي يكشف أبرز قرارات عمومية صندوق العاملين بالآثار

انعقدت أمس، الأربعاء، الجمعية العمومية لصندوق التأمين على العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بنادى العاملين بالفسطاط، حيث كشف صلاح الهادي أمين عام نقابة بحري وسيناء، أن الجمعية هذه المرة تختلف عن ما سبق لانها اول جمعية عمومية تعقد خارج الوزارة.
وتابع لـ"صدي البلد"، أبرز القرارات التي نتجت عن الاجتماع رفض ميزانية 2017 وقبول الدراسة الإكتوارية لتحريك الميزة التأمينية من 2011-2015 لتزيد 80 شهرا، على أن يبدأ احتساب الصرف بداية من 1 يناير الماضي، كما تقرر بطلان الإنتخابات التي كانت ستعقد عقب الجمعية،وذلك لخطأ في الإجراءات، وستعقد في وقت لاحق.