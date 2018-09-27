الهادي يكشف أبرز قرارات عمومية صندوق العاملين بالآثار

انعقدت أمس، الأربعاء، الجمعية العمومية لصندوق التأمين على العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بنادى العاملين بالفسطاط، حيث كشف صلاح الهادي أمين عام نقابة بحري وسيناء، أن الجمعية هذه المرة تختلف عن ما سبق لانها اول جمعية عمومية تعقد خارج الوزارة.



