ترامب يعرب عن رغبته فى لقاء رئيس فنزويلا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن رغبته في لقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور رغم قراره الصادر أمس بتطبيق عقوبات على بعض أعضاء الحكومة الفنزويلية علاوة على زوجته.



وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته الليلة باللغة الانجليزية، أن ترامب أكد، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه على استعداد للقاء مادورو، وأن جميع الخيارات مطروحة على المائدة.



وكان رئيس فنزويلا قد رد على إعلان الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن تطبيق عقوبات على بعض أعضاء الحكومة الفنزويلية والتي شملت أيضا قرينته سليا فلوريس، قائلا "إن هذه العقوبات تمثل وسام شرف لمن يحيطون بي".



واستطرد مادورو، موجها كلامه لترامب، قائلا "إذا كانت لديكم الرغبة في منازلتي، فلتتوجه نحوي مباشرة، دون أن تمس أسرتي أو زوجتي التي لم ترتكب جرما سوى أنها زوجتي !".