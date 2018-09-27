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إحالة وكيل إدارة تعليم مغاغة للتحقيق لخروجه عن مقتضيات الواجب..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
ايمن رياض
أحالت مديرية التربية والتعليم وكيل إدارة مغاغة للتحقيق، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، ونشر معلومات وصور مغلوطة، تناقلها آخرون علي "فيسبوك"، مستغلًا موقعه الوظيفى كوكيل بالإدارة للتعليم الأساسى، كما تقرر إيقافه عن العمل اعتبارًا من امس الأربعاء ولمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.

ونفت مديرية التعليم، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من صور لمجموعة من التلاميذ بمدرسة ناصر ٢ الابتدائية بمغاغة وهم يجلسون على الأرض بدون مقاعد بدعوى أنه ليس لهم مقاعد أو تُخت بداخل المدرسة، مؤكدًا أن تلك الصور ليس لها أى أساس من الصحة، وأهابت بالجميع التزام الدقة وتحري الحقيقة فيما يتم تداوله من أخبار قد تؤدى إلي إثارة وبلبلة الرأي العام.

وأوضحت المديرية، أن مدير عام إدارة مغاغة التعليمية توجهت للمدرسة، وكان جميع التلاميذ مستقرين فى مقاعدهم، ولا يوجد أى تلميذ بالمدرسة بدون مقعد، كما أن المدرسة استقبلت التلاميذ قبل بدء الدراسة بيوم فى احتفالية نظمتها جميع مدارس المحافظة؛ لكسر حاجز الرهبة والتعرف على المعلمين الفصول وأماكنهم بها، كما تم استقبال أولياء الأمور، وأثناء تسكين الطلاب فى أماكنهم وفقًا للكشوف، ونظرًا لحرارة الشمس فى الفناء المدرسى، تم توجيه التلاميذ للوقوف فى الطرقة بين الفصول لحين تسكينهم، وبالتحرى عن الموضوع، تبين أن إبراهيم معوض عبادة وكيل الإدارة للتعليم الأساسى نشر هذه الصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى أثارت الشارع، وقدم معلومات مغلوطة تناقلتها الصفحات مما أدى إلى الإساءة للعملية التعليمية.

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