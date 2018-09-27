عبد الفتاح الجريني يمارس الرياضة من أجل فيلم كلمة حب

يمارس المطرب عبد الفتاح الجرينى، بعض الرياضات الخاصة من أجل تصوير فيلمه الجديد "كلمة حب"، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويقوم المخرج شريف صبرى حاليًا ببعض التجهيزات ومعاينة أماكن التصوير المختلفة من أجل البدء فى تصويره وينتظر فى نفس الوقت وصول عبد الفتاح الجرينى الى الفورمة المطلوبة والتى تتناسب مع الدور الذى يقدمه.





وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين عبدالفتاح الجرينى وبطلة العمل الفنانة ياسمين رئيس، ومع قرار الثنائي الارتباط يجدان عائقا غير تقليدي يمنعهما من الارتباط، إلا أن الجرينى يحاول طوال العمل التغلب على هذا العائق للزواج من ياسمين رئيس.





الفيلم من بطولة عبدالفتاح الجرينى وياسمين رئيس ورجاء الجداوى، وأحمد حلاوة والراقصة دينا، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج شريف صبري.