بعد رفع الفائدة على الدولار.. اقتصاديون: سياسات الفيدرالي الأمريكي تؤثر سلبا على الأسواق الناشئة.. وتعزز من فرص خروج السيولة للبحث عن العائد المرتفع على العملية الخضراء

بعد رفع الفائدة على الدولار.. اقتصاديون:

العيسوي: القرار يخلق زيادة الطلب على الدولار عالميا الإدريسي: تأثير سلبي وقتي على الأسواق الناشئة توقعات باستمرار زيادة الفائدة لتصل إلى 3.4%









واصل مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي تعزيز قوة العملة الخضراء من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال نفس العام لتصل إلى 2.25% مقابل 2% بعد أخر زيادة أقرها في يونيو الماضي.





ويرى اقتصاديون، أن سياسات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تؤثر سلبا على الأسواق الناشئة لإنها تخلق حالة من ازيادة الطلب على الدولار عالميا.. مما يعزز من فرص خروج السيولة من الأسواق الناشئة للبحث عن الفائدة الأعلى لدى الدولار.





وقال الدكتور أحمد العيسوي الخبير الاقتصادي أن "قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة يخلق حالة من الزيادة على الطلب على الدولار الأمريكي مما سيؤثر على الدول التي ترتبط عملتها بالعملة الخضراء".





وأوضح "العيسوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تأثر مصر جراء ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يكون إيجابيا لأنه يؤثر على الاحتياطي النقدي بالتزايد وذلك مقابل تأثيره سلبيا على الديون المصرية بالدولار كما يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على خفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بخروج رؤوس الأموال من أسواق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة.





وأضاف أن آثار القرار ستمتد لدول الخليج العربي وسترفع تكلفة القروض على الشركات المقترضة بالإضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتشجيع العاملين بدول الخليج على الإيداع بالبنوك الخليجيه كودائع بنكية نظرا لجاذبية الفائدة المرتفعة على الودائع".





توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، زيادة الطلب على الدولار عالميا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار قائلا: "إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار سوف يؤثر على قيمة الدولار عالميا ويسحب العديد من الأموال من الأسواق الناشئة".





وأضاف الخبير الاقتصادي لـ "صدى البلد" أنه قد يكون للقرار أثر سلبي على أسواق المال العربية ولكنها وقتية وسرعان ما تزول، لافتا إلى استخدام الدولار فى 90% من العقود التجارية على مستوى العالم بالإضافة إلى دخوله فى تعاملات البورصات العالمية بكثافة لا تقل عن 87%.





وقررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة القياسي للبنك للمرة الثالثة في هذا العام بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 2% إلى 2.25%.





وتعتبر زيادة أسعار الفائدة هذه الثالثة خلال العام الجاري، حيث كانت الزيادة الأولى في مارس من العام نفسه.



