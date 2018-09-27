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محافظات

نقابة المهندسين تشيد بقرار محافظ كفر الشيخ الخاص بتراخيص البناء

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:26 ص
م.عبد السميع يوسف
م.عبد السميع يوسف نقيب المهندسين
محمود زيدان
ثمّن مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، قرار الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، بإعطاء مقدمي طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء، بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بعد تقديم المستندات اللازمة وسداد الرسوم المستحقة.

وقال المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، إن هذا قرار المحافظ بسرعة استخراج بيانات صلاحية المواقع للبناء والالتزام بالمواعيد الخاصة باستخراج التراخيص طبقًا للقانون يُسهم بشكل كبير في القضاء على سنوات من البيروقراطية المُعطلة للعمل والاستثمار ومصالح المواطنين بالمحافظة.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا حمل رقم 16162 لسنة 2018 بإعطاء مقدمي طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة.

وتضمن قرار المحافظ، أنه فى حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى نظمه القانون ودون العرض على أية لجان أو طلب أية شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء في المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية.

وشمل قرار محافظ كفر الشيخ إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون وفى حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون يتم إحالة المتسبب عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق ووقفه عن العمل.

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