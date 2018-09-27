صراع مرتضى منصور وهاني العتال.. من الزمالك للوفيات يا قلبي لا تحزن

واصل مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ملاحقة هاني العتال، نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي تم شطب عضويته من القلعة البيضاء، بعد فوزه بمنصب نائب رئيس النادي.





واستغل "العتال"، وفاة حازم ياسين، أمين صندوق الزمالك، وقام بنشر نعي في صحيفة الأهرام ، للتأكيد على أنه لا زال نائبًا للزمالك.





وفجر هذا النعي، غضب مرتضى، الذي قام بالرد على تصرف "العتال"، بنشر توضيح في نفس الصحيفة القومية، بأن نادي الزمالك لا يضم عضوًا بهذا الاسم (هاني العتال).





ونستعرض لكم فى التقرير التالى مراحل صراع مرتضى منصور وهاني العتال..





بداية الصراع





بدأت الحرب بين مرتضى والعتال منذ ترشح العتال على منصب نائب رئيس الزمالك في الانتخابات التي عقدت نوفمبر الماضي لينافس بذلك نجل رئيس النادي بل وينتصر عليه وهو ما أشعل الغضب داخل مرتضى منصور الذي رفض عقد أي اجتماعات لمجلس الإدارة المنتخب بحضور العتال، لتشكيكه في عضوية والد هاني وهو ما يترتب عليه بطلان عضوية هاني.





مرحلة الاشتعال





عقب إعلان نتيجة الانتخابات بدأ مرتضى هجومه على العتال رافضًا عقد جلسات مجلس الإدارة أو حتى الجلوس معه لتقريب وجهات النظر أو حل الخلاف بينهما مما أوقف الحياة فى نادى الزمالك لفترة قبل أن تستأنف اجتماعات المجلس بدون وجود نائب مجلس إدارة النادى.





المحاكم





مرتضى منصور قام برفع قضية على هانى العتال ووالده بتهمة التزوير فى أوراق رسمية ولم يتم الحكم فيها حتى الآن.





اللجنة الأولمبية (مركز التسوية)





رئيس الزمالك اتجه إلى لجنة التسوية وفض المنازعات باللجنة الأولمبية وقام بالطعن على ترشح هانى العتال في انتخابات الزمالك بداعي تزوير عضويته، مطالبًا باستبعاده من ماراثون الانتخابات.





وبالفعل تم استبعاد هاني العتال من السباق الانتخابي قبل موعد الجمعية العمومية للزمالك، ثم عاد له لاحقًا بقرار من لجنة التسوية عقب نظرها الشق الموضوعي للطعن المقدم من مرتضى منصور الذى تجاهل الموقف القانوني، وأصر على موقفه.





شطب العتال





استغل مرتضى منصور، الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت الشهر الجاري، وقام بالتصويت على شطب هاني العتال من النادي فى تحدي صارخ للجميع، حيث لا يتوفر حكم قضائي أو قرار من مركز التسوية يؤيد هذا القرار.





صفحة الوفيات





مثل المربع الصغير الذي احتضنته صفحة الوفيات في جريدة الأهرام أبرز تطورات الصراع وأكثر حلقاته لفتًا للانتباه لانتقال الصراع بين العتال ومرتضى من نادى الزمالك إلى صفحات الجرائد وبالتحديد صفحة الوفيات في أغرب أماكن الصراعات التي قد تشهدها الساحات الرياضية.. ولازال الصراع مستمرًا بين مرتضى والعتال فمن ينتصر؟.