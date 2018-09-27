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ديني

حكم الشرع في الصلاة واقفة بسبب الغضروف

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " أصلي واقفًا بسبب الغضروف.. فما حكم الشرع".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الشرع قال يصلى المسلم واقفا حال كان سليما غير مصاب بأي مرض، لكن مادام هناك عائق لايستطيع الركوع أو غيره، عليه أن يصلي قدر المستطاع.

وتابع": الدين يسر ومتين قال تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج"، والصلاة حسب الاستطاعة صحيحة.

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