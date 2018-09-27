خالد صديق: لا يتم تطوير أي منطقة عشوائية إلا بعد إرضاء سكانها

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة مرنة في التعامل مع سكان المناطق العشوائية، وتعتمد على عدد من الآليات لتطويرها؛ ومنها تطوير البنية التحتية فى نفس المنطقة أو التعويض المادي لسكان بعض المناطق كالمناطق الموجودة على خطوط السكك الحديدية.





وأكّد "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الدولة لا تتخذ أي إجراءات ضد سكان المناطق العشوائية إلا بعد إرضائهم، لافتًا إلى أن مرحلة التفاوض تكون أصعب مراحل تطوير العشوائيات ولذلك لارتباط السكان روحيًا ونفسيًا بالأماكن التي نشأوا بها.





وأوضح أن بعد تطوير أى منطقة عشوائية أو نقل سكانها لمنطقة أفضل يشعر السكان أنهم كانوا ظالمين لأنفسهم؛ بسبب تمسكهم بالمناطق التى كانوا يعيشون بها.