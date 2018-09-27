جمال سلامة: كلمة ترامب متناقضة.. وإصلاح الأمم المتحدة يصطدم برغبات القوى الكبرى

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن بداية إصلاح الأمم المتحدة لن يتم بدون توسيع العضوية بمجلس الأمن، ومنح مقعد دائم لإحدى الدول الأفريقية.





وتابع "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «حال عدم توسيع العضوية بمجلس الأمن يجب تكوين لجان متخصصة تستطيع أن تعمل بالتوازي مع المجلس»، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس الأمريكي أمام الأمم المتحدة متناقضة ومتخبطة.





وأضاف أستاذ العلوم السياسية «هناك مشروعات كثيرة لإصلاح الأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنها دائما ما تصطدم برغبات القوى الكبرى.