أبو جبل: استمرار معارض أهلا مدارس بخصومات تصل لـ30% حتى الجمعة

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، بغرفة القاهرة التجارية، إنه تقرر مد فترة إقامة معارض أهلا مدارس حتى 28 سبتمبر الجاري بعد الإقبال المتزايد على المعارض في مختلف المحافظات.





وأضاف "أبوجبل"، لـ "صدى البلد"، أن معارض "أهلا مدارس" لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب التجار، لافتًا إلى أن جميع تجار المستلزمات المكتبية أقبلوا بشكل كبير على المشاركة في المعرض بتخفيضات تصل لـ 30% عن الأسواق.





قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مدة فترة إقامة معارض "أهلا مدارس" وسيارات "أهلا مدارس" بالمحافظات حتى 28 سبتمبر الجاري.





وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد الإقبال الكبير على معارض "أهلا مدارس" انطلقت سيارات "أهلا مدارس" في جميع المحافظات لتصل إلى الأماكن البعيدة عن المعارض بهدف الوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف لتلبية احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية.





وأضاف "كمال"، لـ"صدى البلد"، أنه تقرر مدة فترة إقامة معارض أهلا مدارس، إضافةً إلى سيارات "أهلا مدارس" التي تنتشر في المحافظات وتستهدف الأماكن والأحياء البعيدة عن أماكن إقامة المعارض.





كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، افتتح معرض "أهلا مدارس" الأربعاء الماضي بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وإبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وأحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية.