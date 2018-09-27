خبير يكشف دور الترميم والصيانة في حماية الآثار ..صور

واصلت الإدارة العامة لترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبري، نشاطها التدريبي خلال شهر سبتمبر الحالي ونظمت أمس، الأربعاء، إدارة التدريب والنشر العلمي التابعة للإدارة العامة محاضرة بعنوان "البيئة المحدودة للآثار المعروضة في المتاحف".





المحاضرة ألقاها د. حمدي عبد المنعم، مدير عام ترميم متحف الفن الإسلامي، وافتتحها الدكتور مجدي منصور، مدير عام الصيانة والترميم، معبرًا عن تقديره لحرص الحضور علي المشاركة وتبادل الخبرات العلمية والعملية.





وعرض " عبد المنعم"، تجربة متحف الفن الإسلامي هي هذا الصدد، وما ابتكرته إدارة ترميم المتحف من أجل التحكم في بيئة الحفظ داخل المخازن والمردود الكبير الذي سيعود على الآثار عن طريق الحفظ الصحيح داخل المخازن، مما يقلل من عمليات الصيانة والترميم للآثار المحفوظة، والذي بدوره يطيل من عمر الأثر ويحافظ على موارد الدولة المالية.