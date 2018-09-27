حسين هريدي عن كلمة السيسي في الأمم المتحدة: صادقة شاملة

أشاد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: "كلمة صادقة جامعة شاملة أكدت التزام مصر بقيم وميثاق الأمم المتحدة".





وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر أم الدنيا" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن كلمة السيسي أراد بها تسوية الصراعات والنزاعات في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، كما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المتاح لتسوية هذه القضية، لافتًا إلى أن يد العرب ما زالت ممدودة للسلام حتى الآن".





وأكد «السفير» في ختام كلمته، أن فتـرة رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، ستكون فترة مليئة بالأنشطة والإيجابيات والنجاحات الملحوظة، التي ستتم بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والواردة في كل مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.