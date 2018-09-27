ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إسكندر يكشف أسباب سحب واشنطن بطارياتها المضادة للصواريخ من الشرق الأوسط ..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
توك شو
كشف الدكتور عصام إسكندر، المُحلل السياسي من واشنطن، الأسباب التي من أجلها سَحبت واشنطن بطارياتها المُضادة للصواريخ والطائرات من الشرق الأوسط، وهذا القرار لم يَكن مفاجئًا، بَل كان معروفا منذ شهر مارس الماضي، فقد حدث خلل في بعض البطاريات، حيثُ أذاعت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لصاروخين أحدهما غيّر مسارهُ أثناء التصدي لأحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية علي السعودية، والآخر ضلَّ طريقه وانفجر في إحدى المدن السعودية.

وأضاف «عصام إسكندر»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنَّ هناك مُحاولة لإعادة تقييم مَدى فاعلية هذه الصواريخ، رُبما كان المعلن أنه إجراء روتيني ولكن هو في الحقيقة إجراء لِمراجعة مدى فاعلية هذه الصواريخ. 

وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب بعض بطارياتها للطائرات والصواريخ منْ منطقة الشرق الأوسط، وقد ذكرت صحيفة «وول ستريت» نقلًا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أنَّ الولايات المتحدة ستسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الأردن والبحرين والكويت الشهر القادم.

ترشيحاتنا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. رئيس الوزراء يستقل قطار 982 الإسبانى إلى قنا..صور

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر تويتر

وشم دينا الشربيني يثير الجدل حول علاقتها بـ الهضبة

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

نكتة إسكتلندية تتسبب في 17 حالة طلاق و14 ألف خلاف بين الزوجين

الطفل الباكي: أصدقائي فى المدرسة بيتريقوا عليا بسبب الفيديو

وزيرة الهجرة: نثمن دور الأرمن الذين عاشوا على أرض مصر ..فيديو

عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر

اتحاد الكرة: الدور الثاني من الدوري قد يقام بـ10 آلاف متفرج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

فيديو

إبراهيم رضا: المتطرف شخص أحادي الفكر لا يؤمن إلا بذاته ..فيديو
وزيرة الهجرة: نثمن دور الأرمن الذين عاشوا على أرض مصر ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: رؤساء العالم حرصوا على لقاء الرئيس السيسي.. الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن
الخطيب لجماهير الأهلي: أرجو الابتعاد عن الهتافات ضد أشخاص أو هيئات ..فيديو
طريقة تحضير خبز بالكاري والكركم للشيف نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟