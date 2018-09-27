إطلاق 16 خدمة حكومية إلكترونيا وعبر مكاتب البريد خلال 6 أسابيع

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مساعي الحكومة لتقديم الخدمات للمواطن في أعلى صورة من الجودة، ومن خلال كافة الوسائل التي تسهل عملية حصوله عليها.





وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر مشترك مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بروتوكولًا موقعًا مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، يستهدف التكامل بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات من خلال الإنترنت لمن يجيدون استخدامه ومكاتب البريد لمن لا يجيدون استخدامه، وكذلك مكاتب الخدمات المحلية.





وأشارت إلى أنه من خلال هذا التعاون سوف تطلق الحكومة ١٦ خدمة خلال ٦ أسابيع فى مكاتب البريد، والعمل على خطة أخرى لتقديم عدد أكبر من الخدمات خلال النصف الأول من ٢٠١٩، مشيرة إلى أن الحكومة سوف تطلق حملة ترويجية لهذه الخدمات.