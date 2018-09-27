جمال سلامة: مفاوضات الفلسطينيين مع إسرائيل بدون أوراق ضغط لن يجدي

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن إصلاحات الأمم المتحدة لن يتم بسهولة تامة.





وتابع "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «النظام الدولي قامت على نظام دولي لم يعد موجودًا»، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين ليس أمام شيء سوى الدخول في مفاوضات.





وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الجانب الفلسطيني يجب أن يدخل المفاوضات مع إسرائيل، وهو يمتلك أوراق ضغط، معلقًا «من الصعب تحقيق ما نريد في القضية الفلسطينية وسط حالة التمزق العربي التي نعيشها.