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محافظات

مبادرة لتدشين وحدة صحية نموذجية بقرى الوادي الجديد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تدشين مبادرة لإنشاء وحدة صحية نموذجية باحدي القرى وذلك في مراكز المحافظة الخمسة.

وقال المحافظ ، إن الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة صحية متميزة وتحديد تكلفتها تمهيدا لتعميم المبادرة بالقري لسد العجز فى أعداد الأطباء والتخصصات الطبية.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز بإرسال الحالة اليومية للمشاكل الحياتية اليومية بكل مركز وقراه وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والمرافق الأساسية, مشيرًا إلى أن مطالب المواطنين تعد من اهم الاولويات الضرورية التي تسعي المحافظة علي تحقيقها.

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