طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة عمل أمريكان فرايد رايز من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

مشروم

بسلة وجزر مكعبات

صويا صوص

بيض

بصل أبيض مكعبات صغيرة جدا

قرن فلفل

فصوص ثوم

بيكان

أرز بسمتي منقوع



طريقة التحضير

* يشوح المشروم والبسلة والجزر ثم يضاف الفلفل والثوم ثم يضاف الصويا صوص

* ثم يضاف الأرز ويقلب ويشوح جيدا

* ثم يضاف البيكون ويشوح ويضاف إلى الأرز

* يضاف الماء ويترك الأرز حتى تمام النضج

* ثم يقدم ويضاف عليه البيكان ويقدم ​

