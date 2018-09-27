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مرأة

تخلصي من تساقط الشعر بـ3 وصفات بسيطة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:23 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تساقط الشعر وضعف البصيلات من أكثر الأشياء التى تزعج كل سيدة، وقد تلجأ الكثير من الفتيات إلى العلاجات الطبية ولكن بعضها لا تأتى بأى نتائج إيجابية.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الوصفات والعلاجات المنزلية التى تساعد كل فى الحصول على شعر كثيف والتخلص من تساقطه.

الوصفة الأولى:
اغسلي ربطة من الجرجير جيدًا وضعيها في الخلاط وأضيفي معها ملعقتين من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون،ثم سرحي شعرك جيّدًا بالخلطة واتركيها لمدة ساعتين قبل غسله ،وننصحك بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين زيادة كثافة الشعر بصورة طبيعية.

الوصفة الثانية :
ضعي بيضة واحدة واخفقيها جيّدًا مع ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون وأخرى من جوز الهند، بعد خلط المكوّنات جيّدًا أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وطبّقي المكوّنات على شعرك واتركيها لـ15 دقيقة، أغسلي شعرك بالمياه الفاترة واحصلي على نتيجة سريعة بدءً من الأسبوع الثّاني من الإستعمال.

الوصفة الثالثة:
ابشري حبتين من الثوم وأضيفي عليهما قطعة سائلة من الزبدة، و طبقي الخلطة على فروة رأسك ودلكيها جيدًا، غطّي شعرك بمنشفة ساخنة لمدة ساعتين قبل غسله، كرري هذه الطّريقة مرة واحدة من كل أسبوع واحصلي على شعر كثيف وقوي .

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