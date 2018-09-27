ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

10 أسباب تدفعك لتناول كوب من الشمر يوميا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:20 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
الشمر من أشهر أنواع الأعشاب التي تعرف بنكهتها ورائحتها المميزة، كما يتسم الشمر باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي جسم الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأوضح الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من الشمر يوميا.

-يقاوم هشاشة العظام
-يعمل على التخلص من الوزن الزائد 
-يحمي من الإصابة بالسعال والزكام
-يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهه
-يستعمل كمهدئ للأطفال
-يساعد في الشفاء من الإلتهابات
-مدر للحليب عند المرضعات حيث يعمل على تنشيط الغدد اللبنية
-مفيد في حالات التهاب الجهاز البولي والكلى والمثانه
-يخفف من آلام المعدة ويمنع التقلصات
-مفيد لحالات الصداع والدوخة والقيء
-يساعد على النوم العميق

ترشيحاتنا

التحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة بالدنمارك

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

دعوى ثالثة ضد مرشح ترامب للمحكمة العليا بالاعتداء الجنسي

ترامب يعلن رفضه لقاء ترودو على هامش الجمعية العامة

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ضبط 5 قضايا في مجال الأموال العامة

شوقي: نواجه حملة ممنهجة لإحباط محاولات التطوير بأخبار كاذبة منذ بدء الدراسة

الخطيب لجماهير الأهلي: أرجو الابتعاد عن الهتافات ضد أشخاص أو هيئات ..فيديو

ضبط 22 قضية تموينية متنوعة بأسوان

شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات
قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها
التحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة بالدنمارك
شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي
العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟