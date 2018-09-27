10 أسباب تدفعك لتناول كوب من الشمر يوميا

الشمر من أشهر أنواع الأعشاب التي تعرف بنكهتها ورائحتها المميزة، كما يتسم الشمر باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي جسم الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض.





وأوضح الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من الشمر يوميا.





-يقاوم هشاشة العظام

-يعمل على التخلص من الوزن الزائد

-يحمي من الإصابة بالسعال والزكام

-يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهه

-يستعمل كمهدئ للأطفال

-يساعد في الشفاء من الإلتهابات

-مدر للحليب عند المرضعات حيث يعمل على تنشيط الغدد اللبنية

-مفيد في حالات التهاب الجهاز البولي والكلى والمثانه

-يخفف من آلام المعدة ويمنع التقلصات

-مفيد لحالات الصداع والدوخة والقيء