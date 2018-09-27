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الرئيس يستقبل وفدا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمقر إقامته في نيويورك

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:47 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، بمقر إقامته بنيويورك، مايكل إيفانز، رئيس المجلس الاستشاري الديني للرئيس الأمريكي، مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء مايك إيفانز، مؤكدًا انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما أشاد الرئيس بمستوى التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أعرب مايك إيفانز، عن سعادته بلقاء الرئيس، مؤكدًا تقديره للجهود المصرية تحت قيادته فى مكافحة الإرهاب والتصدى لتلك الظاهرة التى باتت خطرًا يهدد العالم بأسره، موضحًا أن ما تشهده مصر من جهود لمكافحة الفكر المتطرف وإعلاء قيم الاعتدال والمساواة وقبول الآخر يعد نموذجًا يحتذى به فى هذا الإطار.

كما أشاد إيفانز بالخطوات الإيجابية التى تشهدها مصر على صعيد تحقيق التنمية، وذلك على ضوء تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، بما يلبي طموح الشعب المصرى لتحقيق الرفاهية والازدهار.

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الرئيس يستقبل وفدا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمقر إقامته في نيويورك

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