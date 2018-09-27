تمام يناقش ربط الطرق السريعة بالبحر الأحمر بالشبكة القومية للطرق

عقد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، ظهر اليوم، اجتماعا لمناقشة ربط الطرق السريعة بنطاق المحافظة بالشبكة القومية للطرق، وذلك بحضور اللواء على شوكت رئيس المدينة، والدكتور فرج خضري وكيل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وخلال الاجتماع أكد تمام أن اللواء أحمد عبدالله أصدر تعليماته لجميع رؤساء المدن بحصر كافة الطرق الموجودة بنطاق المحافظة الساحلية، بالإضافة إلى وضع تصور للطرق المقترحة بتلك المدن.





وفي ذات السياق أفاد تمام إلي أهمية ترتيب الأولويات بحيث يتم البدء بالطرق التي تشتمل علي كافة أعمال المرافق، مشيرا إلي ضرورة وضع نموذج تجريبي للطرق المقترحة قبل البدء في التنفيذ الميداني.



