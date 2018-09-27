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محافظات

شرم الشيخ تستضيف الملتقى الأول للتأمين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:39 ص
شرم الشيخ تستضيف
شرم الشيخ تستضيف الملتقى الأول للتأمين
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مساء أمس، الأربعاء، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وأعضاء اللجنة المنظمة.

وذلك في إطار التنسيق لعقد "الملتقي السنوي الأول للتأمين وإعادة التأمين" تحت عنوان "شرم راندفو" والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 إلي 30 أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ينظمه الإتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع وزارات الاستثمار، قطاع الأعمال العام، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وسيشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، ومحمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

شرم الشيخ تستضيف الملتقى الأول للتأمين
شرم الشيخ تستضيف الملتقى الأول للتأمين
شرم الشيخ تستضيف الملتقى الأول للتأمين

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شرم الشيخ تستضيف الملتقى الأول للتأمين

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