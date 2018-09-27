البنك الأهلي يكرم هداية ملاك بعد مرور عام على رعايتها

احتفل البنك الأهلي المصري بالبطلة الأولمبية هداية ملاك بعد مرور عام على فترة رعاية البنك لها بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك و عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وإيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية واحمد سلطان المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للاتحاد ووليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية وحسن كمال نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي ووائل مهران المدير الفني لنادي الصيد.





وأشاد يحيى أبو الفتوح، بالبطلة هداية ملاك وهنأها على إحرازها ٦ ميداليات متنوعة طوال الفترة الماضية كما أشاد بدور الاتحاد وروئيته المستقبلية في تحقيق أهدافه.





ومن جانبه قدم عمرو سليم شكره للبنك على دوره الرائد في دعم الرياضة في مصر وبالتحديد علي رعايته للتايكوندو، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين البنك والاتحاد لتحقيق مزيد من النجاحات.





وقام أبو الفتوح بتكريم هداية ملاك التي أعربت عن بالغ سعادتها برعاية البنك لها ووعدته بتحقيق المزيد من البطولات خلال طريقها إلي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





كما تبادل سليم وباقي أعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع ابو الفتوح دروع الشكر والتقدير كما أشاد سليم بدور الاستاذ محمد شعبان رئيس لجنة مسابقات التايكوندو العالمي الذي غاب عن الاحتفال لسفره خارج البلاد.





وفي ختام الحفل تقدمت هداية ملاك و شركة روابط الرياضية بجزيل الشكر وللبنك الاهلي ولنرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق وهاني عبد الرؤوف مدير إدارة التسويق بالبنك.





وتعود "هداية" إلي معسكرها بصربيا مع بداية الأسبوع القادم استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى بمدينة مانشستر الإنجليزية.