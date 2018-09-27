ضبط أقراص مخدرة بمطار القاهرة داخل طرد قادم من ألمانيا ..صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، في ضبط كمية من الأقراص المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقًا لقانون مكافحة المخدرات.





قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء الندرى مدير الجمرك اشتبه نائل محمود حسنى رئيس قسم الحركة في مشمول البوليصة رقم ٥١١٣٣١٧٠٥ القادمة من ألمانيا علي شركة مصر للطيران ومشمولها عبارة عن لعبة أطفال game.





وتم تشكيل لجنة من نائل محمود ووليد حسن درويش تحت إشراف عبد المجيد مختار، مدير إدارة، وبفتح الطرد تبين وجود كيس مفضض داخله كيس بلاستيك شفاف يحتوي علي ٤١٨ قرص إكستازى المخدر وموضوع أعلى الكيس مجموعة من أوراق اللعبة للتموي بأنها مجموعة ألعاب ورقية بالعلبة المعدن المخصصة والمدون عليها كل الألعاب.





قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى وإخطار الجهات المختصة.



