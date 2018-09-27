إبراهيم رضا: المتطرف شخص أحادي الفكر لا يؤمن إلا بذاته ..فيديو

قال إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تعريف "المتطرف" هو شخص أحادي الفكر لا يؤمن إلا بذاته ولا يؤمن بالعديد من المبادئ الإنسانية.





وأضاف "رضا"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المبادئ الإنسانية التي لا يعترف بها المتطرف يتم الآن تضمينها للخطاب الدين وأهم هذه المبادئ هو الاعتراف بالآخر، مشيرًا إلى أن المتطرف يعتبر كل من عاداه نقيصة.





وتابع: "المتطرفون يربون أبناءهم على عدم التعامل أو التواصل مع من يخالفونهم؛ لأنهم يعتقدون أنه كلما كره المختلف عنه فى العقيدة أصبح قريبًا من الإله الذى يعبده".