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مرأة

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:16 ص
درة
درة
هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها خلال مشاركتها فى الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورة نورا يوسف.

أطلت الفنانة التونسية بإطلالة مميزة باللون الأسود، حيث ارتدت جيبة قصيرة مع بلوزة بسيطة ذا أكمام مكشوفة، وكانت إطلالتها من علامة bebe ، ونسقت معها حذاء أسود غير تقليدى ذا كعب عالٍ وحقيبة يد متوسطة الحجم.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت درة على مكياج ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، وظهرت بشعرها المنسدل على كتفيها، وارتدت مجموعة من المجوهرات من ماركة iram jewelry.

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور
درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور
درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور
درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

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