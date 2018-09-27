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وزير شئون المغتربين الأرمن: المصريون شاركونا خبزهم بعد إبادة الأتراك لنا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قال مخيتار هيرابيتان، وزير شئون المغتربين الأرمن، إننا ننظم فعالية كبيرة للجالية الأرمنية مع وزارة الهجرة المصرية، مضيفًا: "سعيد بمشاركتي في هذا الحدث وسأجمع مع ممثلي الجالية الأرمينية في مصر".

وأضاف "هيرابيتان"، في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه قبل عام 1915 كان لنا جالية في مصر والشرق الأوسط، ومصر من الأمم التي استضاف الأرمن بعد الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد العثمانيين وبالتحديد الأتراك.

وتابع وزير شئون المغتربين الأرمن: أنه "أعطوهم أماكن للمعيشة وشاركهم خبزهم ووقتها بدأت الجالية الأرمينية كبيرة في مصر".

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