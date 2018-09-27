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وزيرة الهجرة: نثمن دور الأرمن الذين عاشوا على أرض مصر ..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تثمن دور الجاليات الأجنبية التى كانت ومازالت تعيش على أرض مصر، لافتة إلى الدولة بدأت الاحتفال بالعديد من الجاليات المتواجدة بالأراضي المصرية كما حدث مع المصريين اليونانيين والمصريين القبارصة. 

وأوضحت "مكرم"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الهجرة نظمت برنامجًا لوزير الهجرة الأرميني لمقابلة الجالية الأرمينية بمصر، مؤكدة أن الحفلة التي أقيمت اليوم للجالية الأرمنية أكدت مدى حبهم وتفاعلهم فى مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة: أن البرنامج الذي أعدته وزارة الهجرة لوزير الهجرة الأرميني تضمن زيارة الأهرامات، ومقابلة رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إضافة إلى زيارة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الجالية الأرمينية قررت التبرع لصالح المستشفى الأميري بالإسكندرية بمبلغ مليون جنيه، وستذهب للإسكندرية لتسليم شيك التبرع للمستشفى.

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