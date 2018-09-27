الهجرة: المصريون الأرمن كان لهم مشاركة كبيرة في ثورة 30 يونيو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الجاليات التي تعيش على أرض مصر تطالب بتسليط الضوء عليها، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الشعبية للجاليات لها تأثير كبير على حكومات الدول في العالم.





وأضافت "مكرم"، في تصريحات أثناء استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المصريين الأرمن كان لهم مشاركة كبيرة جدًا في ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن عدد الأرمن في مصر يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف مواطن.



