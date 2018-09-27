ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الهجرة: المصريون الأرمن كان لهم مشاركة كبيرة في ثورة 30 يونيو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:40 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
حسام الحارتي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الجاليات التي تعيش على أرض مصر تطالب بتسليط الضوء عليها، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الشعبية للجاليات لها تأثير كبير على حكومات الدول في العالم.

وأضافت "مكرم"، في تصريحات أثناء استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المصريين الأرمن كان لهم مشاركة كبيرة جدًا في ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن عدد الأرمن في مصر يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف مواطن.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.

ترشيحاتنا

انتحار ربة منزل بعد تناول قرص سام لحفظ الغلال فى منية النصر

النني يخطف أنظار جماهير آرسنال بمهارة رائعة أمام برينتفورد

الأهلي يدرس فكرة السجل الذهبي للمشاركين في التصويت على مشروع اللائحة

هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر تويتر

عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر

أول تصريح من ترامب بعد زيادة عدد ضحايا الاعتداء الجنسي لمرشحه إلى 3 نساء

المدرس مصور الطفل الباكي يعتذر لأسرة الطالب.. فيديو

أبوتريكة بعد هزيمة ليفربول: الكأس ليست ضمن أولويات كلوب

الخطيب: لا نركز مع أحد وهذا هو الأهلي .. فيديو

مصر تسحب بساط السياحة من تحت أقدام كرواتيا

محمد صلاح يتسبب فى هجوم انجلترا على فيفا بعد اختيارات The Best

مقتل 15 حوثيا من بينهم مقاتل بارز في غارة للتحالف بالحديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

فيديو

إبراهيم رضا: المتطرف شخص أحادي الفكر لا يؤمن إلا بذاته ..فيديو
وزيرة الهجرة: نثمن دور الأرمن الذين عاشوا على أرض مصر ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: رؤساء العالم حرصوا على لقاء الرئيس السيسي.. الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن
الخطيب لجماهير الأهلي: أرجو الابتعاد عن الهتافات ضد أشخاص أو هيئات ..فيديو
طريقة تحضير خبز بالكاري والكركم للشيف نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟