دعوى ثالثة ضد مرشح ترامب للمحكمة العليا بالاعتداء الجنسي

اتهمت سيدة ثالثة في الولايات المتحدة، مرشح ترامب للمحكمة العليا، بريت كافانو، بالاعتداء الجنسي عليها، في الوقت الذي بدأ مجلس الشيوخ تحقيقه في أحد الاتهامات الموجهة إليه من قبل سيدة.





وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإن سيدة ثالثة وجهت اتهامات مساء أمس، الثلاثاء، إلى كافانو بارتكاب تجاوزات جنسية ضدها خلال ثمانينات القرن الماضي.





وأشارت القناة إلى أن هذه الاتهامات قد تطول معركة دخوله للمنصب المرشح له في المحكمة العليا الأمريكية، واحدة من أبرز الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة.





عقدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأول، الثلاثاء، جلسة استماع إلى بريت كافانو وسيدة اتهمته بالاعتداء عليها، تدعى جولي سويتنيك.



