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محافظات

تدريب أول فريق بالفيوم مشارك في حملة القضاء على فيروس c ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:08 ص
تدريب أول فريق بالفيوم
تدريب أول فريق بالفيوم مشارك فى حملة القضاء على فيرس c
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور أحمد جمال موسى، مسئول مكافحة الفيروسات بإدارة الطب العلاجى، بتدريب أول فريق إشراف المستشفيات المشاركة فى إجراء مسح الفيروسات (اطباء - تمريض)، كما حضر التدريب الدكتور عماد الدين حسن، نائب مدير الرعاية الأساسية، وقام بشرح بعض النقاط، كما قامت منى عبد التواب مشرفة التمريض بإدارة الجودة بشرح بعض النقاط للتمريض.

الجدير بالذكر أنه يتم منذ الأسبوع الماضى تدريب جميع الفرق الطبية ومدخلي البيانات المشاركين فى حملة القضاء على فيروس C ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر خالية من فيروس سى بحلول ٢٠٢٠ وقد أطلق على هذه الحملة شعار ١٠٠ مليون صحة .

وصرحت الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة يوليان اهتماما كبيرا بهذا الموضوع ويشارك فيها أيضا صندوق تحيا مصر وتتابعها منظمة الصحة العالمية .

أضافت "هاشم"، أنه من المتوقع أن تبدأ فى أول أكتوبر وتستمر لمدة ٥٢ يوما وتعد محافظة الفيوم إحدى المحافظات التسع التي ستنطلق بها المبادرة فى المرحلة الأولى.

وقد أكدت وزارة الصحة ومديرياتها فى هذه المحافظات بالمستلزمات الطبية اللازمة وأيضًا التابلت المستخدم فى تسجيل البيانات.
تدريب أول فريق بالفيوم مشارك في حملة القضاء على فيروس c ..صور
تدريب أول فريق بالفيوم مشارك في حملة القضاء على فيروس c ..صور
تدريب أول فريق بالفيوم مشارك في حملة القضاء على فيروس c ..صور

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