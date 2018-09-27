ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط عاطل بحوزته 150 جرام إستروكس و1900 قرص مخدر بأسوان

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:13 ص
ضبط عاطل بأسوان
ضبط عاطل بأسوان بحوزته 150 جرام إستروكس و 1900 قرص مخدر
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون وخاصة فى مجال قضايا مكافحة المخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط جامع.ب 32 سنة - عاطل ، ومقيم بدائرة مركز أسوان ، والسابق ضبطه واتهامه فى قضية بالإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه من المتعاطين نظير مقابل مادى .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان من ضبط المذكور وبحوزته 11 كيس لمخدر الإستروكس بإجمالى وزن (150) جراما، و(1900) قرص مخدر، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (400) جرام، ومبلغ (5790) جنيها، و(2) هاتف محمول .

بمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
ضبط عاطل بحوزته 150 جرام إستروكس و1900 قرص مخدر بأسوان

ترشيحاتنا

كارثة جوية.. عطل بتكييف طائرة والركاب يطلبون فتح الباب ..فيديو

ضبط عاطل بحوزته 150 جرام إستروكس و1900 قرص مخدر بأسوان

عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر

مشادة بين ترامب ومراسل سي إن إن حول قضية تحرش جنسي

الأرصاد: طقس اليوم حار مثير للأتربة والرمال يصاحبها أمطار

ضبط 5 قضايا في مجال الأموال العامة

الخطيب لجماهير الأهلي: أرجو الابتعاد عن الهتافات ضد أشخاص أو هيئات ..فيديو

خبير اقتصادي: تأثير وقتي لرفع الفائدة على الدولار في الأسواق الناشئة

ارتفاع معدل الانتحار بشكل كبير بين قدامى المحاربين في أمريكا

فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات

الهادي يكشف أبرز قرارات عمومية صندوق العاملين بالآثار

برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج عقب تأسيس بنك المغتربين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات
قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها
التحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة بالدنمارك
شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي
العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟