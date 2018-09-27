ضبط عاطل بحوزته 150 جرام إستروكس و1900 قرص مخدر بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون وخاصة فى مجال قضايا مكافحة المخدرات.





وأسفرت الحملة عن ضبط جامع.ب 32 سنة - عاطل ، ومقيم بدائرة مركز أسوان ، والسابق ضبطه واتهامه فى قضية بالإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه من المتعاطين نظير مقابل مادى .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان من ضبط المذكور وبحوزته 11 كيس لمخدر الإستروكس بإجمالى وزن (150) جراما، و(1900) قرص مخدر، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (400) جرام، ومبلغ (5790) جنيها، و(2) هاتف محمول .





بمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع لتسهيل الاتصال بعملائه .



