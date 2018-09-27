ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:55 ص
جمارك أرقين تضبط
جمارك أرقين تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية
شاذلى عبد الفتاح
نجح رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين البرى برئاسة حمدى محمد مكى، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الخرطوم تم الاشتباه فى الراكبة السودانية "ز. م. ا"، 37 سنة، والتي بدت عليها علامات القلق عندما طلب منها مأمور الجمرك إنزال أمتعتها الشخصية من الأتوبيس. 

وبالعرض على حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود، ومحمود مختار، مأمورى الجمرك بمعاونة عمر عبدالعظيم لتفتيش أمتعتها الشخصية. 

وتبين وجود 47 علبة هيليكور و45 علبة كاربيمازول 45 علبة موتوماك 25 علبة دياميكرون 15 علبة تجريتول و10 علب فريش لوك و25 علبة ميبو و40 علبة مارفان و15 علبة فنتولين و20 علبة جلسرين و8 علب كابونت و15 علبة اميكاسين و25 علبة اماريل و2 علبة موزتيمون و2 علبة منجون و4 علب زوفران و8 علب دوتراف و25 علبة بريزولين و4 علب دوزتينكس. 

وفى المحاولة الثانية تم الاشتباه فى الراكب السودانى "ع. ن. ع"، وبتفتيش حقائبه بلجنة من ممدوح محمود، ومحمود مختار، مأمورى الجمرك، ورمضان عبد المولى، وسيد أحمد شحات؛ تبيّن وجود 2900 علبة مرهم ليوكسيد مخفاة بين طيات الملابس داخل حقيبته. 

وقرر على محمد طلبة، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 14 و15 لسنة 2018، وتم تحرير المحضر بمعرفة محمود محمد رفعت.

ترشيحاتنا

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور

شاهد.. صدمة رئيس الوزراء من الإهمال وغياب الطاقم الطبي بأحد مستشفيات سوهاج

مصطفى الفقي: القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية

ليفربول ضد تشيلسى.. الريدز يتقدم بهدف عالمى فى غياب محمد صلاح

السعودية تعلن مشروع تأسيس وجهة سياحية عالمية

عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر

مصر تسحب بساط السياحة من تحت أقدام كرواتيا

أحمد موسي : إضاءة الأهرامات وأبو الهول أثناء إلقاء كلمة السيسي بنيويورك غدا

النني يخطف أنظار جماهير آرسنال بمهارة رائعة أمام برينتفورد

كاف يستقر علي بديل الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات
مصطفى الفقي: القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية
إبراهيم رضا: المتطرف شخص أحادي الفكر لا يؤمن إلا بذاته ..فيديو
وزيرة الهجرة: نثمن دور الأرمن الذين عاشوا على أرض مصر ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: رؤساء العالم حرصوا على لقاء الرئيس السيسي.. الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟