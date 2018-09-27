جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

نجح رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين البرى برئاسة حمدى محمد مكى، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.





ففى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الخرطوم تم الاشتباه فى الراكبة السودانية "ز. م. ا"، 37 سنة، والتي بدت عليها علامات القلق عندما طلب منها مأمور الجمرك إنزال أمتعتها الشخصية من الأتوبيس.





وبالعرض على حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود، ومحمود مختار، مأمورى الجمرك بمعاونة عمر عبدالعظيم لتفتيش أمتعتها الشخصية.





وتبين وجود 47 علبة هيليكور و45 علبة كاربيمازول 45 علبة موتوماك 25 علبة دياميكرون 15 علبة تجريتول و10 علب فريش لوك و25 علبة ميبو و40 علبة مارفان و15 علبة فنتولين و20 علبة جلسرين و8 علب كابونت و15 علبة اميكاسين و25 علبة اماريل و2 علبة موزتيمون و2 علبة منجون و4 علب زوفران و8 علب دوتراف و25 علبة بريزولين و4 علب دوزتينكس.





وفى المحاولة الثانية تم الاشتباه فى الراكب السودانى "ع. ن. ع"، وبتفتيش حقائبه بلجنة من ممدوح محمود، ومحمود مختار، مأمورى الجمرك، ورمضان عبد المولى، وسيد أحمد شحات؛ تبيّن وجود 2900 علبة مرهم ليوكسيد مخفاة بين طيات الملابس داخل حقيبته.





وقرر على محمد طلبة، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 14 و15 لسنة 2018، وتم تحرير المحضر بمعرفة محمود محمد رفعت.